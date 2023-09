X come Whatsapp Musk annuncia l' arrivo delle chiamate audio e video

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Anche X, l'ex Twitter, potrà essere utilizzatoper effettuare: lo hato sul suo profilo lo stesso numero uno del social network, Elon. "insu X. Funziona su iOS, Android, Mac e PC. Non serve avere nessuna utenza telefonica. X è la rubrica telefonica globale efficace. Un mix di fattori unico", si legge nel messaggio di lancio dell'iniziativa diffuso dacalls coming to X: - Works on iOS, Android, Mac & PC - No phone number needed - X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon...

... citata dall'agenzia di stampa Adnkronos, intervenendo al convegno dal titolo "I Comunileva ... Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegram... con gli oppositori,la Coalizione internazionale per la messa al bando delle armi all'uranio, ... Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegram...avuto un governo che per 10 anni ha usato una retorica che più o meno dipingeva queste persone... Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegram

X come Whatsapp. Musk annuncia l'arrivo delle chiamate audio e ... AGI - Agenzia Italia

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il costo del bonus per le ristrutturazioni edilizie è fra i motivi indicati da Governo che costringeranno a una Legge di bilancio prudente ...