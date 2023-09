WWE | Perché Brock Lesnar ha rifiutato di affrontare Bray Wyatt a WM?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 settembre 2023)è deceduto, e questo rappresenta ancora uno shock che alcuni non sono stati in grado diadeguatamente. Purtroppo, il talento incredibilmente creativo si è lasciato alle spalle un mondo di storie da raccontare, oltre a una famiglia e a una base di fan affettuosi. Anche la sua programmazione per l’ultima WrestleMania è stata quasi del tutto diversa. La WWE voleva organizzarecontroa WrestleMania 39, ma il primo hal’idea.è stato quindi accostato a Bobby Lashley. Voci di corridoio Secondo rumor, The Beast Incarnate ha chiesto di non mettere in scena un match controallo Showcase of the immortals. Non c’è stato nulla di personale, ha solo pensato che fosse ...