West Nile | in Italia 171 casi e 9 morti

(Di venerdì 1 settembre 2023) I dati aggiornati del bollettino dell'Istituto superiore di Sanità Salgono a 171, in, iconfermati di infezione daVirus nell’uomo dall’inizio di maggio (133 nel precedente bollettino), con 9 decessi: 3 in Piemonte, 5 in Lombardia, 1 in Emilia-Romagna. Questi i dati del bollettino dell’Istituto superiore di Sanità, aggiornato oggi. Sul totale dei, 97 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (16 Piemonte, 33 Lombardia, 11 Veneto, 32 Emilia-Romagna, 2 Puglia, 1 Sicilia, 1 Sardegna), 1 caso importato (Ungheria), 42identificati in donatori di sangue (8 Piemonte, 24 Lombardia, 1 Veneto, 8 Emilia-Romagna) 1 caso importato (Germania), 30di febbre (5 Piemonte, 10 Lombardia, 13 Veneto, 2 Emilia-Romagna), 1 caso asintomatico ...

