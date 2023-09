Werder Brema-Mainz 05 sabato 02 settembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

INTER, AVANZA KLAASSEN PER IL CENTROCAMPO FIRMA IN ARRIVO - Il classe '93 dell' Ajax , che vanta anche un passato tra Everton e, ha trovato l' intesa con i nerazzurri per un contratto ...... soste e turni infrasettimanali BUNDESLIGA : calendario - risultati - classifica - marcatori 1ª Giornata Venerdì 18.08.2023 ore 20.30- Bayern Monaco Sabato 19.09.2023 ore 15.30 Bayer ...Colpo di mercato in Germania. Il Borussia Dortmund, che sarà avversario del Milan nel girone F di Champions League, ha acquistato dal, per 15 milioni di euro, l'attaccante Niclas Fuellkrug. Si tratta del capocannoniere, alla pari con Nkunku del Lipsia (ora passato al Chelsea), dell'ultima Bundesliga, con 16 gol in 28 ...

Juve, un altro baby colpo: dal Werder Brema arriva Salifou Calciomercato.com

Il 20enne di origini togolesi ha ottime qualità di interdizione in mediana ma sta imparando a far valere il fisico anche in fase di attacco. Alla Continassa hanno un progetto per lui ...Werder Brema e Mainz si affronteranno nella terza giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni e pronostico ...