Welfare | al via piattaforma Siisl

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Al via la nuovadedicata alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro chiamata– Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Il nuovo portale, realizzato in collaborazione con l’Inps, è attivo da oggi primo settembre. Laconsentirà l’interoperabilità di tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, previsti dall’articolo 1 del decreto n.48 del 2023. L’obiettivo delè dare piena attuazione alla riforma, consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e in futuro dell’Assegno di inclusione (Adi). il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.