Weah | «Sogno lo scudetto con la Juve Vlahovic è perfetto per noi»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Timothy, esterno dellantus, è stato intervistato da Tuttosport dove si è raccontato a 360° sin dal suo arrivo in bianconero e non solo Timothy, esterno dellantus, è stato intervistato da Tuttosport dove si è raccontato a 360° sin dal suo arrivo in bianconero e non solo. Le sue dichiarazioni:– «Vivo il calcio credendoci sempre al 100%, certo. Tutti insieme daremo il massimo per riuscirci, ma l’importante è restare concentrati su un passo dopo l’altro».– «Da piccolo avevo due sogni: giocare il Mondiale, emozione che ho già potuto vivere, e diventare un grande calciatore. L’approdo allantus mi rende consapevole di aver raggiunto anche questo traguardo». ALLEGRI – «Lui è un tecnico puntiglioso, che cura molto i dettagli. ...

Weah: "Juve da scudetto. Vlahovic non lo cambierei con Osimhen" La Gazzetta dello Sport

P iù che il sogno americano fatto persona, Timothy Weah è un ragazzo americano che sogna. E prende la vita con l’allegria, con una battuta pronta per ogni situazione. Il figlio di Big George, ex Pallo ...Prima intervista da uomo della Juventus per Weah, che parla dello Scudetto e della preferenza per Vlahovic rispetto Osimhen: elogio per Pogba ...