Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...... e complimentarci ancora una volta con icitati. Un saluto da Giuseppe e da tutta la redazione diOgni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, la delusione di un blogger bianconero: 'Altro che scudetto ... Calciomercato.com

L'entusiasmo in casa bianconera derivante dall'ottimo esordio a Udine, è stato subito spento dal pareggio in casa contro il Bologna. Allegri ritorna sotto accusa e il blogger Giusti1984 vola basso con ...Blog Calciomercato.com: Le calde temperature di luglio non hanno fermato le penne (o in questo caso le tastiere) dei blogger di VivoPerLei, che forse più sudate del solito, ...