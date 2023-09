Vuoi andare prima in pensione? Il contratto di espansione ti viene incontro | come usufruirne

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un’interessante opportunità per chi vuole anticipare laè data daldi: eccofunziona e quali sono i requisiti. Per chi ha già alle spalle decenni di lavoro e contributi versati, laè sicuramente una prospettiva molto allettante.noto, negli scorsi anni una serie di riforme ha progressivamente innalzato l’età del pensionamento, portandola di fatto a ridosso dei 70 anni. Ovviamente con tutte le deroghe e le eccezioni del caso: la normativa su questo fronte è quanto mai articolata e complessa. Ma ci sono anche delle possibili finestre per anticipare – e non poco – il momento della messa a riposo. Una di queste va sotto il nome di “di”. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo ...