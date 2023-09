Vuelta | Soupe sorprende tutti ad Oliva Martinez conserva la Maglia Rossa

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Vincitore a sorpresa nella settima tappa della. Il successo è andato a, che è riuscito a beffare i velocisti.sembra in rosso. Nella terza tappa dedicata ai velocisti Kaden Groves è costretto ad abdicare. Le cadute e una curva situata a 300 metri ha sconvolto i ‘treni’ ed alla fine l’ha spuntata il francese, che chiuso davanti a Auar e Theuns. Il grande favorito per la vittoria finale si è classificato in quinta posizione con tanti rimpianti. Ancora una volta il nostro Ganna ha deciso di fare la volata, chiudendo nono.esulta dopo la vittoria della frazione odierna – Notizie.com – © AnsaIn chiave classifica generale non ci sono stati particolari cambiamenti. I big hanno deciso di utilizzare questa frazione come trasferimento in vista di un sabato e una domenica che si ...