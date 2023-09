Vuelta Espana 2023 | ci pensano le cadute ad animare la corsa

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il francese Geoffrey Soupe (TotalEnergies) ha vinto la settima tappa della 78mada Utel a Oliva lungo 201 chilometri inizialmente mossi nella prima metà con la parte conclusiva totalmente in piano. Il trentacinquenne di Viriat ha colto il successo più importante della sua carriera al termine d’una anarchica volata di gruppo in cui gli sprinter principali si sono persi per strada. Alle spalle del corridore transalpino si è piazzato il campione del Venezuela Orluis Aular (Caja Rural Seguros) che ha preceduto il belga Edward Theuns (Lidl Trek). Resta immutata la classifica generale con il giovane francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) in maglia roja con il risicato vantaggio di 8” sullo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) e un margine di 51” sul terzo, lo spagnolo Marc Soler. Non ci si aspettava nulla dalla frazione odierna e così è ...