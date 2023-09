Vuelta a Espana 2023 | domani salita complicata | Roglic e Vingegaard attaccano Evenepoel?

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una frazione tranquilla tra due giornate durissime. Questo è stata la settima tappa della, corsa oggi nella Communitat Valenciana. Quella che attendei corridori è una di quelle tappe che, pur non prevedendo salite dai nomi altisonanti o particolarmente conosciuti, può spostare gli equilibri per la classifica generale. 165 km da Denia a Xorret de Catí. Costa Blanca Interior senza mai un metro di pianura e cinque GPM, oltre ad altri tratti dinon classificati. Tre salite di seconda categoria ed una di terza faranno da antipasto al gran finale sui durissimi, infernali, 3,9 km delladi Xorret de Catì, costantemente sopra il 10% di pendenza e con ampi tratti anche sopra il 20%. Che arrivi la fuga o che i big si giochino la vittoria di tappa, è ...

La prima parte della corsa di ciclismo dellaha già fatto emergere chiaramente quanto sia forte la Jumbo Visma. Lo squadrone olandese, dopo aver conquistato il Giro d'Italia con Primoz Roglic e il Tour de France con Jonas ...Questo primato allaa España è soltanto una conferma del campione che è destinato a diventare. Tre anni fa, quando da junior lo seguii a vincere il Giro della Lunigiana, dissi a Miguel che il ...La2023 prosegue oggi con la settima tappa , che porta la corsa spagnola da Utiel a Oliva dopo 201 chilometri. Si tratta di una delle frazioni più lunghe di queste tre settimane, ma anche ...

Utiel - Oliva live: Ciclismo - Vuelta di Spagna Eurosport IT

Oltre al finale della Vuelta, a settembre il ciclismo offre la trasferta in Canada, il Tour of Britain e il debutto iridato di VDP ...Il veterano francese, che di solito lavora duro per i compagni più veloci, precede tutti allo sprint nella 7a tappa ...