Vuelta 2023 | settima tappa Utiel-Oliva | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ile l’delladellaa Espana, lunga 201 chilometri da. Una frazione che non prevede particolari difficoltà altimetriche, visto che la seconda metà della corsa una volta raggiunta e superata Valencia si svilupperà interamente in riva al Mar Mediterraneo. L’unica incognita potrebbe quindi essere il vento, ma difficilmente le squadre dei velocisti si lasceranno scappare questa ghiotta occasione. Di seguito il profilo altimetrico dettagliato.: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA IN TV L’della ...