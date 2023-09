Vuelta 2023 | risultati e classifica settima tappa | ordine di arrivo | vince Soupe con Ganna in top 10

(Di venerdì 1 settembre 2023) Geoffreyladella. Nel tracciato, lungo 201 chilometri da Utiel a Oliva, il francese della TotalEnergies precede tutti in volata. Secondo posto per Orluis Alberto Aular, mentre il belga della Lidl-Trek Edward Theuns è terzo. Nona posizione per Filippoche nel rettilineo finale aveva provato a farsi largo. Lenny Martinez resta in maglia rossa. Gli occhi erano naturalmente puntati su sul talento della Groupama-FDJ, entrato nella storia come il corridore più giovane ad aver guidato lagenerale della, pochene dopo aver compiuto 20 anni (11 luglio). José Herrada (Cofidis), alla sua nona e ultima, e Ander Okamika (Burgos-BH) ...

Frazione quasi totalmente pianeggiante, finale in volata. Kaden Groves cerca il tris, l'Italia punta su Dainese e Ganna che potrebbe cimentarsi nuovamente come ...In questa prima settimana diè successo un po' di tutto, tra cadute, attentati alla salute dei corridori e quant'altro. Geraint Thomas non fa prigionieri nel corso del suo podcast e si schiera contro i suoi colleghi , ...Questo primato allaa España è soltanto una conferma del campione che è destinato a diventare. Tre anni fa, quando da junior lo seguii a vincere il Giro della Lunigiana, dissi a Miguel che il ...

VUELTA 2023. SQUILLO A SORPRESA DI SOUPE A OLIVA! 2° AULAR, 5° GROVES, 9° GANNA TUTTOBICIWEB.it

Dopo i fuochi d'artificio della tappa di ieri, la settima frazione della Vuelta - 201km da Utiel a Oliva - è tornata a lasciar spazio ai velocisti e ad imporsi a sorpresa è stato Geoffrey Soupe, che ...