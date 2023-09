Volley | la Serbia soffre con l’Olanda | doppia rimonta da 12-16 e finale agli Europei | Boskovic imperiale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Laha sconfittoper 3-1 (25-21; 15-25; 25-22; 25-21) e si è qualificata alladegli2023 difemminile. Le Campionesse del Mondo hanno fatto più fatica del previsto contro le tulipane, nettamente sfavorite alla vigilia. Le balcaniche hanno infatti perso nettamente il secondo set, mentre nella terza e nella quarta frazione hanno dovutore in entrambi i casi dal 12-16. La corazzata di coach Giovanni Guidetti giocherà il sesto atto conclusivo della sua storia, addirittura il quarto consecutivo, e inseguirà il quarto sigillo dopo quelli del 2011, 2017, 2019. La, che due anni fa perse contro l’Italia davanti al proprio pubblico di Belgrado, tornerà in campo domenica 3 settembre a Bruxelles (Belgio) per affrontare la Turchia ...

Ma laè rimasta a galla sino al 17 - 17, cadendo sul nuovo allungo del sestetto azzurro, che ... Buono l'ingresso di Rinaldi Leggi i commenti: tutte le notizie 1 settembre 2023Sono i ragazzi allenati dal Ct De Giorgi ad aggiudicarsi il big match del girone A in questo Europeo 2023. Al PalaBarton di Perugia, gli azzurri battono ladi Podrascanin e Atanasijevic in tre set con i parziali di 25 - 15, 25 - 19, 25 - 21. Italia che si conferma dunque in testa alla classifica. Adesso il trasferimento ad Ancona per l'incontro ...Terza partita e terza vittoria per l'Italia nella Pool A degli Europei di. Gli azzurri, al PalaBarton di Perugia, dopo l'Estonia battono anche la: 3 - 0 con parziali di 25 - 15, 25 - 19, 25 - 21. Gli azzurri restano a punteggio pieno nella Pool A, lunedì la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:10 Le due formazioni hanno appena finito la fase di riscaldamento ufficiale, è il momento degli inni nazionali! 21:07 Gli slavi non sono più quelli capaci ...La spinta del ‘PalaBarton’ per una due giorni di gloria tutta azzurra. All’Europeo l’Italvolley di Fefè De Giorgi, con i due alfieri ‘perugini’ Giannelli e Russo, dopo l’Estonia travolge anche la temi ...