Volley femminile | Europei 2023 | l’Italia si spegne sul più bello | in finale va la Turchia

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Finisce qui la rincorsa all’oro delneglidi, a passare è laper 3-2. Sconfitta che fa molto male per le azzurre di coach Mazzanti, che sembravano avere il match in pugno. Laparte forte nel primo set soprattutto grazie a Baladin e Karakurt, manon si fa trovare impreparata e risponde subito grazie ad una splendida Pietrini da ben otto punti nel primo set. Dopo una prima metà di parziale molto combattuta con continui cambi di vantaggio, le azzurre piazzano il break con cui si portano avanti di sette lunghezze e chiudono il set 25-18. Nel secondo set laparte a razzo, con un Italia invece che incontra più di qualche difficoltà, con Antropova che non riesce ad entrare in partita e viene ...