Volley Europei maschili 2023 | ottimi dati di ascolto su RAI e SKY per Italia-Estonia

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Grande seguito per la Nazionale maschile di pallavolo, che ieri sera ha fatto registrare 1.006.520 telespettatori per la diretta su RAI Sport con uno share del 6,24%. Numeri importanti per il team di Ferdinando De Giorgi anche sui canali SKY Sport Summer: sono stati 206.693 i contatti per la gara di ieri degli, contro l’, per un 1,3 per cento di share. Questa sera la gara trae Serbia sarà trasmessa su RAI2 e su SKY Sport Summer”. Questi sono iemessi in una nota dalla FederazionePallavolo. Prosegue, insomma, l’ottima estate azzurra delsia sul campo che come affezione da parte del pubblicono, sia per quanto riguarda la Nazionale femminile che quella maschile. SportFace.