Volley | Europei femminili | Italia ko | Turchia in finale | rivivi la diretta

BRUXELLES (BELGIO) - L'Italia - campione in carica - fallisce la difesa del titolo continentale. A Bruxelles le Azzurre si smarriscono nell'ultima parte, perdono il quarto set e crollano al tie break. ...Nella finale di domenica deglidiva la Turchia allenata da un italiano, Daniele Santarelli , già campione del mondo con la Serbia e con Conegliano, mentre i dubbi resteranno a lungo ...19.26, Turchia elimina Italia La Turchia si conferma bestia nera dell'Italia femminile. Nella semifinale deglia Bruxelles, la nazionale allenata da Daniele Santarelli infligge alle ...

Italia, sfuma il sogno: in finale va la Turchia Sky Sport

La rincorsa però non si completa quando Pietrini ha nelle mani il contrattacco del 24 pari che viene murato da un’attenta Gunes (23-25) che costa il primo set perso nell’Europeo delle azzurre. Nel ...Non basta alle azzurre di Davide Mazzanti dominare per due set: svanisce per loro il sogno d'oro agli Europei. L'Italia dovrà accontentarsi della finalina per il bronzo, domenica alle 16 sempre a ...