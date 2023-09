Volley | Europei 2023 | la Polonia ritrova Leon e batte l’Olanda! Slovenia e Germania non si fermano

(Di venerdì 1 settembre 2023) La, soffre ma non lascia punti per strada contro l’Olanda nella quinta giornata di gare dell’Europeo maschile che vede anche i successi netti die Croazia e le vittorie sofferte ma fondamentali di Romania, Repubblica Ceca e Grecia. Lasi aggiudica la partita più attesa della giornata, oltre a Italia-Serbia,ndo l’Olanda non senza qualche patema con il punteggio di 3-1. Gli olandesi guadagnano un break di vantaggio nella parte centrale del primo set e lo conservano gelosamente fino al 25-23 che chiude a sorpresa il primo set a favore ella squadra di Piazza. La reazione della, conin campo dall’inizio, è veemente con gli olandesi che raccolgono la miseria di 13 punti nel ...

La diretta testuale live di Italia - Serbia , partita valevole per la Pool A deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo aver sfidato Belgio ed ...BRUXELLES (BELGIO) " La Turchia ha battuto l'Italia 3 - 2 aglifemminili di, ed è la prima finalista della rassegna continentale. Ci è voluto il tie - break per decidere il match che le azzurre di Mazzanti hanno sciupato nel finale. Dopo un girone ...La Turchia si conferma bestia nera del - l'Italia femminile. Nella semifinale deglia Bruxelles, la nazionale allenata da Daniele Santarelli infligge alle azzurre un 3 - 2 doloroso, dopo il doppio 3 - 0 rifilato in Nations League. L'Italvolley di Davide Mazzanti parte pure ...

BRUXELLES - La Turchia si conferma bestia nera del- l'Italia femminile. Nella semifinale degli Europei a Bruxelles, la nazionale allenata da Daniele Santarelli infligge alle azzurre un 3-2 doloroso, d ...