Volley | dove si gioca Italia-Turchia? Palazzetto neutrale | ma il pubblico… Gli arbitri della semifinale agli Europei

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oggi pomeriggio (ore 17.00) l’affronterà lanelladegli2023 difemminile. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola perrsela alla pari con la corazzata anatolica di coach Daniele Santarelli e per cercare il colpaccio. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda. Diamo uno sguardo più attento asi giocherà la partita e chi saranno gli. Si giocherà al Paleis 12 di Bruxelles (Belgio), un impianto che può ospitare fino a 15.000 persone (dipende dal tipo di eventi che viene ospitato) e che per questa rassegna continentale ha accolto 8.000 appassionati considerando la presenza delle padrone di casa. Le Yellow Tigers hanno messo paura ...