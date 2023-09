Volley | Davide Mazzanti | “Volevo una partita così | gran gioco per larghi tratti Restiamo solidi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’Italia ha accarezzato il sogno di qualificarsi alla Finale degli Europei 2023 difemminile, ma proprio sul più bello si è spenta e ha dovuto dire addio alle ambizioni di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa si erano infatti portate in vantaggio per 2-1 e 18-14 contro la Turchia, ma sono andate in crisi nel momento in cui sferrare il corpo mortifero alla compagine anatolica. La corazzata di coach Daniele Santarelli, fresca vincitrice della Nations League, ha saputo rimontare conde peripezia e ha poi dominato il tie-break, meritandosi l’accesso all’atto conclusivo. La nostra Nazionale si era presentata a Bruxelles (Belgio) forte di sette vittorie per 3-0, ottenute però contro avversarie di bassa caratura agonistica. Quello odierno era il primo vero test per Miryam Sylla e compagne, che hanno ...