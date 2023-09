Voci | trattative e affari dell’ultimo giorno | l’Atalanta vende | ma non compra nessuno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Svariate cessioni, ma nessun acquisto. L’ultimodi mercato per(venerdì 1 settembre) è stato piuttosto quieto lato entrate, a dispetto di quelle che erano invece le aspettative, specialmente per quanto riguarda la difesa, ma anche l’attacco. Cessioni, dicevamo. Nella serata di giovedì, quella di Soppy al Torino è stata annunciata, dopo un lungo tira e molla e soprattutto dopo l’inserimento di Emil Holm dallo Spezia. In più è arrivato anche il ‘cambio’ di Roberto Piccoli, che era in prestito all’Empoli e si è spostato al Lecce. Nella giornata di venerdì, invece, sono state registrate ufficialmente le partenze di Ebrima Colley, in prestito con dirittto di riscatto allo Young Boys, di Caleb Okoli, in prestito secco al Frosinone, e anche di Duvan Zapata, che ha completato il suo passaggio al Torino. Poteva partire anche Luis Muriel, ma la ...