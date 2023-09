Carloha scritto un lungo post su twitter a proposito delle numerosesessuali delle ultime settimane. Ecco il post integrale. "LIMITI E MORALE. È sempre pericoloso estrapolare da fatti di ...... vale per la pornografia e per l'oscuramento dei contenuti pericolosi sulle piattaforme", rifletteal termine delle sue considerazioni sulle premesse culturali delled'estate . "È un ...Chi cerca di condizionare la vita politica con minacce osarà individuato e assicurato ... ha detto il leader di Azione, Carlo

Violenze, Calenda: “Grazie ai social i ragazzi pensano che tutto sia consentito” Globalist.it

È sempre pericoloso estrapolare da fatti di cronaca considerazioni generali. Tuttavia siamo di fronte a un susseguirsi impressionante di aggressioni, violenze, stupri, omicidi per futili motivi che ...Nel giorno in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni va al Parco Verde di Caivano per dare un segnale dopo gli episodi di violenza, la Lega rilancia la castrazione chimica.