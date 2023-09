Violenza? Il problema non è l’alcol ma essere donne

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 1 settembre 2023) Mi sono ubriacato centinaia di volte. Ho brindato con persone conosciute un istante prima, abbracciandone altre con le quali non mi ero nemmeno presentato. Non ho mai avuto paura. Di nessun tipo. Né timore di finire in un qualche luogo isolato dove qualcuno poteva usarmi. Ho viaggiato per il mondo e per ogni città ho scelto un outfit diverso. Camminato in strade buie, in paesi stranieri, tra vie sconosciute. Indossato pantaloncini, canottiere e a volte sono quasi sicuro di aver girato a torso nudo. Nessuno mi hai mai fischiato contro, né mi ha lanciato complimento (o insulti) dei quali non si sentiva l’esigenza. Qualunque lingua si parlasse, il mio abbigliamento non ha mai fatto la differenza. Ho avuto diversi partner sessuali. Con alcune(essendo etero) sono stato a letto più volte, con altre una volta sola senza mai più rivederle ...