Violenza di genere | la retorica conservatrice si nutre del principio di innocenza del carnefice

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lo zio stupra la nipote di sei anni e per legittimare le proprie azioni chiama la bimba “put*anella”, “smorfiosetta”. Se la bambina rompe l’imposta omertà lo stupratore la definisce “bugiarda”. Lei lo considera un amico. Lui si fa forte del branco, o agisce per suo conto, stuprando la donna. Nel corso dello stupro le parole diventano autogiustificatorie, una suggestione autoproclamata per convincerla che è lei ad aver provocato. “Ti piace, certo che ti piace”, “lo vuoi anche tu”, “no vuol dire sì”, “smetti di fare la santarellina, altrimenti perché hai indossato quel vestito?”. Se lei racconta ciò che ha vissuto, quel che deve ascoltare non è mai consolatorio e incoraggiante. “Eri consenziente, vuoi rovinarmi la vita, dovresti vergognarti di essere tanto sfacciata, sei una esibizionista, se soffrissi davvero lo terresti dentro quel dolore, se avessi voluto smettere avresti potuto ...