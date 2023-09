Violenza a Napoli | de Magistris | “La politica pensa ad altro”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora, odio e crimini in piazza Municipio, a, dove c’è Palazzo San Giacomo, la sede del Comune, il balcone del sindaco” scrive Luigi de. “Negli ultimi mesi accoltellamenti, risse, incendi di opere d’arte, addirittura omicidi. In uno dei luoghi che dovrebbe essere tra i più protetti. Davanti agli occhi del sindaco Manfredi, che purtroppo non c’è, non sente, non vede, sta poco in ufficio e non vive a, non agisce, è fermo”, afferma l’ex sindaco di. “Durante il mio mandato di sindaco non abbiamo solo riqualificato la piazza, aperto la stazione della metropolitana, realizzato il parco archeologico che si sta inaugurando, nonostante questa amministrazione, realizzato eventi culturali. Era fino a due anni fa la piazza del popolo. Sempre ...