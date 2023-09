Victoria De Angelis dai Maneskin ai Duran Duran | la musica è anche donna non dimentichiamolo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Alla faccia di chi la considerava solo un elemento d’immagine, una trovata stilistica o un bel faccino trasgressivo da piazzare sul palco:De, daipassa a niente poco di meno che i. La 23enne romana, rocker per indole e per talento, conquista un’altra incredibile esperienza. Sarà parte integrante del tanto atteso...

Ad aprire il concerto della band formata da Damiano David,De, Ethan Torchio e Thomas Raggi è stato il loro grande successo ' Beggin ', seguito da ' I wanna be your slave '. Le ...Dechiude l'atmosfera con il suo tocco percussivo che accompagna, inevitabilmente, il canto di Damiano David. Il tutto si muove nelle stanze funk - rock degli anni '90, stile che è ...Per Rush! la band romana, composta da Damiano David ,De, Ethan Torchio e Thomas Raggi , ha ricevuto 4 nomination, ed è in lizza anche per il Best Rock diventando il primo gruppo ...

– La storia di un incontro “tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po’ di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto”. E’ questa una piccola anticipazione del nuovo singolo ...Sorpresa tutta romana per i fan dei Maneskin. La band romana questa sera ha suonato in anteprima il nuovo singolo “Honey (Are you coming)”, che uscirà sulle piattaforme ...