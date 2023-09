Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)DEL 1° SETTEMBREORE 15.30 claudio veloccia UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFIO TRA BUFALOTTA E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRATERAMO E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA PERCORRENDO IL TRATTO AUTOSTRADALE NAPOLIPER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LATERAMO DIREZIONEMENTRE SULLATERAMO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA PONTE DI ...