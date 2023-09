Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)DEL 1° SETTEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE SULLA VIA DEI LAGHI, TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA GENOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA-FIUMICINO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE A INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE IL TERMINE DELL’AGITAZIONE È PREVISTO NEL POMERIGGIO DI OGGI, ALLE ORE 15.35 SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERRROVIARIO, PROSEGUONO I LAVORI MANUTENZIONE E ...