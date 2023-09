Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023)DEL 1° SETTEMBREORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DIRALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTAE IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI POI CODE SULLA VIA NOMENTANA DA TOR LUPARA E FINO ALLA ROTATORIA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ORA IL TRASPORTO MARITTIMO,MAR INFORMA CHE È PROROGATO FINO A DOMENICA 17 SETTEMBRE, IL SERVIZIO DI LINEA UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA E PONZA-ANZIO, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE L’AGITAZIONE TERMINA ALLE ORE 15.35 DI OGGI, ...