Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 1 settembre 2023)DEL 1° SETTEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SI PRESENTA REGOLARE, NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI, NELLA CAPITALE PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, VERSO IL RACCORDO ANULARE RESTIAMO NELLA CAPITALE DOPO LA PAUSA DI AGOSTO, DA OGGI, VENERDÌ 1° SETTEMBRE TORNANO IN FUNZIONE, CON I CONSUETI ORARI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NOTTURNE DI CENTRO, TESTACCIO, TRASTEVERE E SAN LORENZO INFINE, SULLA LINEA METRE QUESTA SERA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE ...