Via al Supporto per la formazione | ma a Napoli ex percettori Rdc chiedono sussidio alla Regione | “In Puglia c’è”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPerso il Reddito di cittadinanza, per 33.765 nuclei familiari napoletani parte da oggi – in teoria – il Supporto per lae il lavoro. Sono 350 euro al mese, per 12 mesi al massimo, destinati dal governo agli “occupabili”. Erogazione concessa previo avvio di un percorso di inserimento occupazionale. Undel tutto insufficiente, secondo gli ex. I quali, adesso,l’intervento della. Lunedì 4 settembre (ore 10), è convocato un presidio sotto Palazzo Santa Lucia. “Per quella data – si legge nella pagina Facebook “Campania per il reddito” – l’auspicio è che si possa giungere a richieste chiare e vertenziali che – pur senza fare sconti al Governo Meloni responsabile dello stop al reddito di cittadinanza per tanti nuclei familiari della ...