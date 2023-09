Verstappen | «Se tutti pensassero davvero che io sia imbattibile mollerebbero tutto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Formula 1 arriva in Italia. Oggi le prove libere del gp di Monza, il “Tempio della velocità”. Per l’occasione il Corriere della Sera ha intervistato il campione in carica Max. L’olandese sta disputando una stagioni senza rivali. Ogni weekend il podio è tutta una questione Red Bull, c0n Max che vince sul compagno, il messicano Perez: «Ogni volta che scendo in pista. Voglio godermi al massimo questi momenti con ogni persona all’interno del team. Dobbiamo farne tesoro, ricordarli, perché non dureranno in eterno. A Monza non mi sento un “nemico” di nessuno. Qui quasisostengono la Ferrari, ed è bello vedere tanta passione. Sono soltanto un rivale e penso che si debba apprezzare quando uno sta facendo un ottimo lavoro». Un campionato senza rivali. Si diverte? «Tanto. La macchina si guida che è un piacere, è veloce e prevedibile. Ma non è ...