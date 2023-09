Ventotene Recupero di Santo Stefano | il Pd chiede intervento del Comune sulla nomina a Commissario di Macioce

(Di venerdì 1 settembre 2023)– Ildiintervenga perché non è più concepibile che l’attività del commissariato di governo per ilurbanistico e funzionale del carcere borbonico sull’isolotto disia ferma dallo scorso inverno. Alle perplessità di un consistente gruppo di operatori economici e di imprenditori turistici della seconda isola pontina si sono L'articolo Temporeale Quotidiano.

... unica appartenenza che consente undi sovranità previsto dall'art. XI della Costituzione, oltre che dai profeti disarmati di. Share this... Facebook Pinterest Twitter Linkedin... unica appartenenza che consente undi sovranità previsto dall'art. XI della Costituzione, oltre che dai profeti disarmati di. Share this... Facebook Pinterest Twitter Linkedin

Chiesto il rinvio a giudizio per Macioce, commissario per il recupero ... latinaoggi.eu

VENTOTENE – Sarà anche il periodo estivo e turistico ma tardano a spegnersi i riflettori sulle varie vicissitudini giudiziarie, piccoli e gravi , che riguardano Ventotene. I primi sono sempre puntati ...VENTOTENE – Ventotene, la culla dell’Europa libera ed unita ma anche l’isola (per eccellenza) dei veleni. Non bastava la citazione diretta in giudizio chiesta ed ottenuta dal capo della Procura di Cas ...