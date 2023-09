Venezia 80 | Povere creature! | recensione | il grande ritorno di Yorgos Lanthimos con un’eccezionale Emma Stone

(Di venerdì 1 settembre 2023) Da80 la nostradell’attesissimo, il nuovo film dicon, Willem Dafoe e Mark Ruffalo: una riflessione potente ed esilarante sull’emancipazione, femminile e non Cinque anni fa La favorita arrivò in laguna per poi far man bassa di candidature agli Oscar con il premio a Olivia Colman, quest’annoedtornano acon un progetto ancor più ambizioso:, una rivisitazione del Frankenstein di Mary Shelley in chiave femminile e femminista a sua volta ispirata dall’omonimo libro di Alasdair Gray, sebbene il seminale romanzo inglese ...

Che peccato che Emma Stone non sia al Lido: sarebbe stata inondata da applausi. È esplosiva la sua performance increature! ( Poor things ) , film in concorso alla Mostra del cinema di2023 . È energia ipnotica e sbandata, esaltata dai gialli e dai blu delle organze addosso, sotto lo sguardo sempre ...- Seria ipoteca sul Leone percreature! , il nuovo film di Yorgos Lanthimos , in concorso ae dal 25 gennaio nelle sale con la Walt Disney Italia. Ispirato all'eterno mito di ...In concorso ail nuovo film di Yorgos Lànthimos, con Emma Stone protagonista e produttrice. Racconta la storia, e l'evoluzione, incredibile, di una giovane donna riportata in vita, in stile Frankenstein, da ...

È un inno alla libertà Povere Creature! del greco Lanthimos (dal 25 gennaio in sala con Disney) che, causa sciopero, ha privato Venezia della sua splendida protagonista Emma Stone, qui anche ...Il regista greco Yorgos Lanthimos ha realizzato un meraviglioso pastiche cinematografico capace di raccontare la storia dell'essere umano attraverso le vicissitudini della protagonista Bella Baxter, u ...