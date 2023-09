Venezia 80 | gli ospiti e il programma del 1 settembre | attesi Wes Anderson | Yorgos Lanthimos | Saverio Costanzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ricco e variegato il menù di80, che per venerdì 1, prevede l’approdo in Laguna di pesi massimi del cinema mondiale come WesLanthimo ed i nostri, Sergio Rubini e Micaela Ramazzotti al debutto dietro la macchina da presa.80 ildel 1Wesriceverà il Premio Cartier Glory To The Filmaker Award ed a seguire la proiezione del suo nuovo lavoro “The Wonderful Story Of Henry Sugar” (Fuori Concorso). Sempre in Sala Grande, previsto in concorso per80 anche “Bastarden” (The Promise Land) di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen, Amanda Collin e Simon Bennebjerg . Ci sarà anche...