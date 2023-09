Venezia 2023 | Povere creature! | The Promised Land e Finalmente l' alba in concorso | Wes Anderson premiato

(Di venerdì 1 settembre 2023) La giornata di venerdì 1 settembre aè all'insegna del premio assegnato a Wese tre nuovi film in, Thel'. La terza giornata di, pur dovendo fare i conti con l'assenza di molte star, continuerà a proporre film molto attesi, tra cuidi Yorgos Lanthimos el'di Saverio Costanzo. Nella mattinata spazio anche a masterclass molto attese come quella con Damien Chazelle e Justin Hurwitz e, qualche ora dopo l'appuntamento con Nicolas Winding Refn ideato come tributo a Ruggero Deodato, mentre nel ...

La Polizia di Stato di, grazie all'attività del personale del Commissariato di Chioggia, ha provveduto, nella giornata di mercoledì 30 agosto, alla notifica di un nuovo provvedimento di DASPO (Divieto di ...La speaker emerita della Camera americana, la democratica Nancy Pelosi, 83 anni, di origini italiane, è anei giorni della Mostra del cinema come ospite d'onore della cerimonia di consegna di un premio alle eccellenze femminili nel mondo, i DVF awards. Ha accettato di incontrare un piccolo gruppo ...All'80ma Mostra d'Arte Cinematografica della Biennale di, ieri è stato il giorno de "El Conde" . Dopo "Spencer", il regista cileno Pablo Larrain torna con un film in bianco e nero, ambientato in un mondo parallelo e farsesco in cui il dittatore ...

Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della seconda serata Vanity Fair Italia

Terza giornata dell’edizione numero 80 del Festival. Tre i film in concorso che vengono presentati oggi: l’attesissimo Poor Things di Yorgos Lanthimos (con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe), ...George Clooney compare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma stavolta non come star principale. Il divo, infatti, è in Laguna in veste di accompagnatore di sua moglie Amal Alamuddin, che è stata ...