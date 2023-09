Venezia 2023 | il secondo red carpet è rosso Ferrari

Da 'Estasi' del 1934 con la prima scena di nudo integrale fino alla partecipazione al Festival del documentario su Chiara Ferragni: ecco i 7 film che hanno in qualche modo 'turbato'e fatto ...... contribuendo all'obiettivo di Eni di raggiungere la carbon neutrality al 2050 anche attraverso gli asset industriali che includono le bioraffinerie die di Gela, la bioraffineria St. Bernard ...... ha voluto parlare del marito (e al marito), giunto aper sostenerla. Nella città veneta, ... La premiazione dell'edizione, andata in scena alla Fondazione Cini all'Isola San Giorgio ...

Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia di apertura Vanity Fair Italia

VENEZIA - Una folle corsa in auto, speronando altri veicoli e scrivendo messaggi in cui diceva di volersi fare del male. Un uomo classe '70 del miranese ora è ricoverato in clinica dopo i fatti di ...La “festa del remo” che si svolge lungo il Canal Grande, si vivrà domenica 3 settembre, a partire dalle ore 15.30 con lo scenografico corteo storico, organizzato da Vela Spa per conto del Comune di ...