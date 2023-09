Vacanze | Anas | oltre 220 mln di transiti su itinerari + 4 | 2%

Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle, con un incremento del 4,2% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Le strade più ...estivo (28 luglio - 30 agosto) stilato da(...Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle, con un incremento del + 4,2% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. E' il bilancio fatto daper l'estate 2023 dal 28 luglio al 30 agosto. Il tasso di incidentalità è sceso del - ...In leggero calo incidenti ( - 2,10%) e incendi ( - 1,50%) . Tra il 28 luglio e il 30 agosto 2023 sono stati registrati oltre 220 milioni di transiti "sugli itinerari delle" della rete, il 4,2% in piu' rispetto all'analogo periodo del 2022. Lo comunica l'(Gruppo Fs) in una nota, segnalando che le strade piu' percorse sono state la A2 'Autostrada del ...

ANAS, BILANCIO SU PARTENZE E RIENTRI: OLTRE 220 MILIONI ... Anas

(Adnkronos) - Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle vacanze, con un incremento del 4,2 ... E' quanto emerge dal bilancio del traffico estivo (28 luglio - 30 agosto) stilato da Anas ...Anas in un comunicato stampa ha reso noto il bilancio su partenze e rientri dal 28 luglio al 30 agosto (Immagine d'archivio) ROMA – Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle vacanze, con un ...