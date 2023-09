Tornando alla testa, la prima cosa che si nota guardandola è che il tubo di aspirazione è chiuso: infatti quando si innesta questa testa, il motore di aspirazione della ...Alla soluzione di questo tipo di problemi ha pensato Dyson nel progettare il suoDetectche abbiamo potuto provare in anteprima in queste settimane di Agosto inframezzate da un ...Come è fattoDetectnon è un prodotto totalmente nuovo , infatti l'aspirapolvere senza fili è unDetect, e la particolarità che gli fa guadagnare quel "" nel nome è ...

V15 Submarine, in prova il primo aspirapolvere Dyson che lava anche i pavimenti la Repubblica

L’aspirapolvere senza filo con spazzola lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine sarà disponibile dal 1 settembre 2023, presso i negozi online Dyson e i Dyson Demo Store, al prezzo di 949 €. Partite ...Abbiamo testato il Dyson V15s Detect Submarine, il primo lavapavimenti del rinomato produttore di elettrodomestici. Ecco la nostra recensione!