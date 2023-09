Usa shock | afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio Aveva tentato di fuggire a un alt

Ennesimo episodio di violenza da parte delle forze dell'ordine negli. Una donna afroamericana incinta di 21 anni di Columbus, Ohio, è stata uccisa dagli agenti il 24 ... Il videoLe autorità ...La morte di Young fa seguito a una serie di sparatorie mortali contro afroamericani da parte della polizia in Ohio e in tutti glinegli ultimi anni, eventi che hanno suscitato proteste diffuse e ...Negli Stati Uniti si riaccende la polemica per l'uso della violenza da parte della polizia. Anche questa volta, la vittima è una persona afroamericana. Si tratta di una donna di 21 anni di Columbus, ...

Usa, video shock: afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio la Repubblica

