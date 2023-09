USA | Pelosi commenta il possibile ritorno di Trump | “Una tragedia”

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Direttamente da Venezia (dove si trova in questo momento) sono arrivate alcune dichiarazioni da parte dell’ex speaker degli Stati Uniti D’America, NancyA margine dei ‘DVF Awards‘, che si stanno tenendo a Venezia, presente anche Nancy. L’ex speaker degli Stati Uniti D’America ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Ovviamente questi ultimi non le hanno potuto non rivolgerle delle domande in merito ad una persona che potrebbe seriamente ritornare ad essere il numero uno del Paese. Ovviamente stiamo parlando di Donald, l’uomo del momento nel Paese. L’ex speaker della Camera degli USA, Nancy(Ansa Foto) Notizie.comOvviamente si è parlato di una suavittoria nei confronti dell’attuale presidente degli USA, Joe Biden. Nel caso in cui, tutto questo, ...