Usa | +187 000 posti lavoro ad agosto | disoccupazione al 3 | 8%

Sono stati aggiuntimila posti di lavoro nei settori non agricoli (non - farm payrolls), dopo che a luglio erano state create 157 mila buste paga (dato rivisto damila). Il dato sugli ...Il dato di luglio è stato rivisto da.000 a 157.000, e quello di giugno è stato anche rivisto a 105.000. La disoccupazione è salita al 3,8% dal 3,5% del mese scorso (non rivista). Le attese erano ...L'indice dei tecnologicimostra un esiguo +0,68% alle 19:30 e passa di mano a 15.043,54 punti. 28 - 08 - 2023 19:30

Scivolone dei tassi dei Treasuries Usa a 2 anni. La speranza di una Federal Reserve più clemente anche con revisione ribasso dati precedenti.In cauto rialzo le banche, con l'indice settoriale in crescita dello 0,4%. Fra le big Unicredit (BIT: CRDI) sale dello 0,5% e Intesa Sanpaolo (BIT: ISP) dello 0,2%. Meglio Bper (BIT: EMII) in salita ...