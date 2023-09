(Di venerdì 1 settembre 2023)domani scenderà in campo a Flushing Meadows per affrontare il terzo turno degli US2023. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza, ovvero lo svizzero, contro cui l’altoatesino fece il proprio esordio a livello Slam nel 2019 proprio a New York, venendo sconfitto in quattro set. Di acqua ne è passata sotto i ponti e non è un caso che negli ultimi scontri diretti, a Rotterdam e a Indian Wells quest’anno,abbia avuto la meglio. Da capire, a questo punto, come andrà questa sfida, al meglio dei cinque set. Dopo la vittoria contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry,hato le qualità diin conferenza stampa: “È unta...

Interviste TennisWawrinka sta pian piano tornando. Anche in questi Ussta offrendo un ottimo torneo ed ha raggiunto il terzo turno di Flushing Meadows, un bel risultato contro l'argentino Etcheverry battuto ...E il dispiacere per Berrettini Jannik Sinner si prepara ad affrontare (ancora)Wawrinka dopo ... Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Jannik Sinner Jannik Sinner ha cominciato gli Used ha vinto i primi due turni senza alcun problema. Prima il tedesco Hanfmann, poi il ...sfida del terzo turno contro lo svizzero e suo amico...

US Open, Stan Wawrinka loda Jannik Sinner: "Avversario molto difficile, ho bisogno del mio miglior tennis" OA Sport

Stan Wawrinka sta pian piano tornando. Anche in questi Us Open sta offrendo un ottimo torneo ed ha raggiunto il terzo turno di Flushing Meadows, un bel risultato contro l'argentino Etcheverry battuto ...38 anni e non sentirli: Stan Wawrinka, che ha sollevato il trofeo a Flushing Meadows nel 2016, ha mostrato una forma fisica perfetta, superando l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-6 (6), 6-7 (7) ...