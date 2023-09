US Open | Sonego elogia Sinner | “Gioca al livello di Alcaraz e Djokovic | è migliorato tantissimo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Niente da fare. Ci ha provato Lorenzoa opporsi alla forza e alla consistenza di Janniknel derby tricolore del secondo turno degli US2023. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, il torinese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di unin grande condizione, impostosi con il punteggio di 6-4 6-2 6-4.ha sottolineato in maniera chiara la prova del suo avversario in conferenza stampa: “Jannik è stato impressionante. Ha risposto dal primo all’ultimo punto da Dio. Io ho provato anche a variare un po’ gli angoli, ma riusciva a rispondere sempre con grande profondità ed era difficile iniziare a comandare. Nello scambio, poi, è stato superiore quando ne aveva l’opportunità,va con estrema incisività.è ...

