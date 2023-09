US Open | Matteo Arnaldi | “Se la partita si allunga è un bene per me Coppa Davis? Sono ancora indietro”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Prima vittoria al quinto set e prima volta al terzo turno in uno Slam.ce l’ha fatta, spuntandola nel secondo round degli US2023 contro il talentuoso francese Arthur Fils e imponendosi per 3-6 7-5 7-6 (5) 5-7 6-4. Unavibrante nella quale il ligure ha messo in mostra le sue grandi doti fisiche e mentali per giocarsela decisamentenella frazione decisiva. Un Major che da sempre è speciale per: “Mi è sempre piaciuto giocare qui, sin da Junior. Ci arrivo con una mentalità diversa, ho tanti amici, la famiglia della mia ragazza, suo fratello che porta tanti amici. Erano in tanti e questo ti fa piacere. Lo senti in, anche se alla fine dipende sempre da te“, ha raccontatoin conferenza stampa. Valutando ...

A seguire nel ricorso, c'è un lungo elenco di frasi ingiuriose con cui politici, scienziati (non manca il primarioBassetti) e giornalisti avrebbero trattato i No Vax in questi anni. Per la ..., semifinalista nel 2019 fermato solo dal futuro vincitore Rafa Nadal (prima "semi" Major del romano che avrebbe poi replicato a Wimbledon 2021 ed agli Australian2022), partecipava per la ...Quando è troppo è troppo! Se la fortuna è cieca, la "sfiga" invece ci vede benissimo ma così si esagera davvero. Finisce nel peggiore dei modi l'avventura diBerrttini allo Us, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, che si sta disputando sul cemento dell'USTA Billie Jean King Center di Flushing Meadows a ...

