(Di venerdì 1 settembre 2023) L’unica azzurra ad approdare al terzodel tabellone di singolare femminile degli US2023 di tennis è, che liquida la qualificata tedesca Eva Lys con il netto score di 6-3 6-2 ed affronterà ai sedicesimi la cinese Zheng Qinwen. La tennista italiana commenta in conferenza stampa l’esito positivo del match del secondogiocato contro la teutonica. Allora che effetto fa il primo terzoSlam?“È un’emozione grande, ancora non ho ben realizzato, insomma. Quando sei dentro il torneo poi ti sembra tutto normale, tra virgolette. Però son contentissima“. Oggi partita un pochino più lineare rispetto al primo, ovviamente l’avversaria era completamente diversa. Però sei stata molto più tranquilla per tutto il tempo, anche perché il ...

Bronzetti per la prima volta in carriera è al terzo turno di una prova del Grand Slam, e ci riesce agli Usdopo aver sconfitto la tedesca Eva Lys: 'E' una grande emozione , ancora non ho ...Al terzo turno sfideràBronzetti. [14] L. Samsonova b. T. Korpatsch 6 - 3 6 - 3 Vince in due ... (Jacopo Gadarco) Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Bronzetti accede al terzo turno degli Usdopo aver battuto in due set la tedesca n.143 del mondo Eva Lys 63 62 . L'azzurra affronterà ora la cinese Qinwen Zheng (n.23) che ha battuto l'...

US Open, Lucia Bronzetti al 3° turno: "Non sarò favorita, ma sto alzando il livello" OA Sport

Jannik Sinner oggi contro Lorenzo Sonego agli Us Open 2023. Matteo Berrettini in campo come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Tanti italiani impegnati nella quarta giornata dell'US Open, tutti da se ...Per la prima volta nella sua carriera Lucia approda al 3° turno di uno Slam. Dopo la vittoria all’esordio contro l’ex numero 2 al mondo Barbora Krejcikova, la romagnola si è concessa il bis su Eva Lys ...