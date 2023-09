US Open | Bronzetti al terzo turno | miglior risultato Slam Out Trevisan

Luciaaccede al terzo turno degli Usdopo aver battuto in due set la tedesca n.143 del mondo Eva Lys 63 62 . L'azzurra affronterà ora la cinese Qinwen Zheng (n.23) che ha battuto l'estone ...supera il secondo round Luciaal terzo turno del singolare femminile dell'US2023. L'azzurra sconfigge la tedesca Eva Lys per 6 - 3, 6 - 2 e ora affronterà la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23. Eliminata ...NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6,... Nel torneo femminile...

US Open 2023 - Bronzetti-Lys 6-3 6-2: l'azzurra approda per la prima volta in carriera a un 3° turno Slam Eurosport IT

