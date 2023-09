US Open | Alcaraz - Harris 6 - 3 | 6 - 1 | 7 - 6 | gli highlights

Allo USCarlostravolge Lloyd Harris imponendosi 6 - 3, 6 - 1, 7 - 6: guarda gli highlights (Courtesy ...... riacceso la speranza: quegli ottavi raggiunti e il set strappato al futuro campione, erano ... Quale occasione migliore per mettere match nelle gambe e fiducia nel motore che lo USAncora ...Così dopo aver mostrato per 2 ore e 28 minuti un tennis di altissimo livello (entusiasmante in alcuni momenti), Carlosavanza al terzo turno dello US, concedendosi anche di essere stato ...

US Open: Carlos Alcaraz, prova di forza: eliminato Harris in tre set Ubitennis

Niente da fare. Ci ha provato Lorenzo Sonego a opporsi alla forza e alla consistenza di Jannik Sinner nel derby tricolore del secondo turno degli US Open 2023. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, i ...Carlos Alcaraz continua la difesa del titolo conquistato allo US Open nel 2022, primo trionfo Slam in carriera. Nel secondo turno del torneo newyorkese, batte in tre set – 6-3 6-1 7-6 (4)- il sudafric ...