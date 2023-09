US Open | agli ottavi Paul e Shelton | l' orgoglio di essere americani

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tommy(14 Atp) è il primo dei cinque yankees rimasti in gara a raggiungere glidi finale dell'degli Stati Uniti. L'americano ha superato per 61 60 36 63 lo spagnolo Alejandro ...

Per Shelton è la seconda voltaottavi dopo l'Australian2023. 1 settembre 2023...LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Berrettini si ritrova, invece, a fronteggiare un nuovo ostacolo sulla strada del suo pieno ritorno nel circuito. Dall'infortunio...In ogni caso la polacca è la giocatrice più giovane a collezionare tre presenze consecutive negli ottavi di finaleUSda quando Wozniacki ne infilò quattro tra il 2008 e il 2011. La ...

Berrettini-choc agli US Open: costretto al ritiro dopo la storta alla ... Open

