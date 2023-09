US Open 2023 | tabellone duro per Sinner | due match impegnativi prima dell’eventuale rivincita con Alcaraz

(Di venerdì 1 settembre 2023) Janniksi è qualificato per i sedicesimi degli USdi tennis dopo aver vinto il derby al secondo turno contro Lorenzo Sonego: sabato l’azzurro affronterà lo svizzero Stan Wawrinka ed ilmetterà in palio un posto negli ottavi di finale. In caso di successo, Jannikaffronterà certamente una testa di serie, ovvero il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev (12) ed il bulgaro Grigor Dimitrov (19): superare questi due ostacoli vorrebbe dire per l’azzurro l’approdo ai quarti di finale. Proprio ai quarti si interruppe lo scorso anno la marcia dell’italiano, in uncombattutissimo contro lo spagnolo Carlos, ed è possibile che la sfida si ripeta, ancora una volta nello stesso turno: l’iberico dovrà però ...

...UNITI) - Martina Trevisan è uscita di scena al secondo turno del singolare femminile degli Us, ... pdm/red 01 - Set - 23 09:04 1 settembre... anche Matteo Arnaldi ha ottenuto il pass per il terzo turno del singolare maschile degli Us, ... 1 settembreLucia Bronzetti per la prima volta in carriera è al terzo turno di una prova del Grand Slam, e ci riesce agli Usdopo aver sconfitto la tedesca Eva Lys: 'E' una grande emozione , ancora non ho ben realizzato - spiega la tennista romagnola - . Quando sei entro il torneo non ti rendi conto di quello che sta ...

Us Open 2023, Matteo Berrettini si ritira: infortunio alla caviglia Today.it

